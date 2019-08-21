Пансионат в Подмосковье выставлен на торги

Москва объявила аукцион по продаже пансионата «Парус». Организатором торгов выступает Департамент города Москвы по конкурентной политике.

Выставленный лот находится на берегу река Озерна в Рузском районе в окружении густого леса. Общая площадь земельного участка, на котором находится пансионат – 116 тысяч квадратных метров.

В лот входят спальные и лечебные корпуса, столовая, яхт-клуб, трансформаторная подстанция и даже причал. Также будущему владельцу достанутся медоборудование, мебель и другие объекты движимого имущества.

Основные преимущества лота обозначил генеральный директор ООО «Медиа-Парк» Алексей Рослов.

«Объект находится на воде, с трёх сторон омывается водой. Водохранилище в данном месте довольно широкое. Для спортивных мероприятий – большой спектр использования. Второй момент – объект рабочий. Даже если проводить какие-то реконструкции, это всё можно делать, параллельно оказывая услуги, принимая людей – те же спортивные команды. Вся инфраструктура присутствует – можно заезжать и пользоваться – есть охрана, парковки, банные комплексы, жильё, столовые. Всё в рабочем состоянии», — рассказал он.

Инвестиционную привлекательность объекта оценила заместитель директора департамента управления активами Becar Asset Management Дарья Канева.

«У актива есть ряд преимуществ – большая территория, набережная реки, возможность организовать причал. Кроме того, программа развития Рузского района направлена на культурно-досуговый и рекреационный туризм. Для раскрытия потенциала площадки потребуется существенный объём инвестиций. Объём зависит от фокуса который нужно определить "на берегу" - будет ли это классический отель, санаторно-оздоровительный с медицинской направленностью, либо спортивный комплекс. В любом случае необходимо увеличивать номерной фонд, строить дополнительные корпуса под инфраструктуру», — отметила она.

Для поддержки малого бизнеса государство разработало программу расширения возможностей и потенциала спортивной отрасли, отметил секретарь экспертного совета при Министерстве спорта РФ Игорь Немов.

«Настало время, когда государство и бизнес должны идти вместе ради достижения целей национального развития. Со стороны министерства у нас сформулирована программа расширения возможностей и потенциала спортивной отрасли для бизнеса. Она предусмотрена в проекте "Малое и среднее предпринимательство", это поддержка бизнеса который каким-либо образом будет заниматься оздоровлением населения и спортом. Есть федеральный проект в составе проекта "Демография" - "Спорт – норма жизни" - где предусмотрены огромные возможности для развития и восстановления нации, и достижения высоких олимпийских результатов. В том числе чтобы малый и средний бизнес мог увидеть свои ниши и перспективы и вырасти в крупный бизнес, который будет известен на международной арене», — пояснил Игорь Немов.

«Парус» объединяет в себе 15 зданий и полностью готовых к открытию пансионата с момента покупки.

Функционал объекта и его расположение в живописном уголке Подмосковья позволяют совместить качественное лечение с организацией интересного отдыха, предлагая посетителям яркие эмоции.

Стартовая цена лота – 204 миллиона рублей.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 5 сентября. Торги пройдут 12 сентября.

Ознакомиться с лотовой документацией можно на Инвестиционном портале Москвы.

