Памятник Крылову на Патриарших отреставрируют до конца года
Три объекта культурного наследия будут отреставрированы в Москве в ближайшие месяцы. Право на реставрацию получит победитель конкурса с ограниченным участием, заявки на участие в котором власти Москвы собирают до 18 марта.
Речь идёт о памятнике баснописцу Ивану Крылову на Патриарших прудах, памятнике основателю русской педиатрической школы Нилу Филатову в сквере Девичьего поля, а также Мемориале погибшим при взрыве здания МК РКП(б) 25 сентября 1919 в Леонтьевском переулке, сообщается на Портале поставщиков.
Начальная цена контракта на реставрацию трёх объектов составляет 56,5 миллионов рублей, сообщил вице-мэр Москвы Владимир Ефимов.
Реставраторам предстоит укрепить фундаменты памятников, восстановить и очистить утраченные фрагменты. Предполагается, что реставрацию завершат к концу осени или началу зимы 2020 года.
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