На востоке Москвы заработает новый медцентр
На востоке Москвы появится новый медицинский центр. Аукцион за право аренды земельного участка под его строительство на Лухмановской улице, владение 4 состоялся 18 июня. Организатором торгов выступил Департамент Москвы по конкурентной политике.
Участок, разыгранный на торгах, расположен в окружении плотной жилой застройки, в шаговой доступности от станции метро «Лухмановская». Площадь будущего медицинского центра составит около 729 квадратных метров.
Руководитель Департамента Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков отметил, что в аукционе принимали участие только субъекты малого и среднего бизнеса. Конкуренция была очень высокой, на объект претендовало сразу 15 участников.
Победителем торгов стала компания ООО «Эталон Консалтинг». На строительство и ввод объекта в эксплуатацию у инвестора есть полтора года.
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