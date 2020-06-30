На востоке Москвы построят новый медицинский центр

В Москве 18 июня состоялся аукцион за право аренды земельного участка под строительство медицинского центра в Восточном административном округе Москвы на Лухмановской улице, владение 4. На строительство и ввод объекта в эксплуатацию у инвестора есть полтора года.

Организатором торгов выступил Департамент города Москвы по конкурентной политике.

Участок, разыгранный на торгах, расположен в окружении плотной жилой застройки, в шаговой доступности от станции метро «Лухмановская». Площадь будущего медицинского центра составит 729,33 квадратных метра.

«В аукционе принимали участие только субъекты малого и среднего бизнеса. Конкуренция была очень высокой, на объект претендовало сразу 15 участников. Стартовая цена лота составляла всего 44,7 тысяч рублей, а это 1,5% от кадастровой стоимости. В ходе аукциона стоимость выросла более чем в 200 раз до 9,1 миллиона рублей», отметил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.

Победителем торгов стала компания ООО «Эталон Консалтинг», предложившая максимальную цену за аренду участка.

«Наша компания планирует инвестировать в строительство небольшого многопрофильного медицинского центра. Впереди много работы, рынок постоянно меняется, надеюсь, сделка окажется выгодной, но об этом можно будет судить через полтора-два года», прокомментировал генеральный директор ООО «Эталон Консалтинг» Виталий Карайван.

По его словам, главное преимущество аренды земли под строительство напрямую у Москвы— это максимально прозрачная процедура, лоты с «чистой» историей, ничем не обременёнными кроме чётких и понятных требований города.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:МоскваМедицина
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