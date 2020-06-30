На востоке Москвы построят новый медицинский центр
В Москве 18 июня состоялся аукцион за право аренды земельного участка под строительство медицинского центра в Восточном административном округе Москвы на Лухмановской улице, владение 4. На строительство и ввод объекта в эксплуатацию у инвестора есть полтора года.
Организатором торгов выступил Департамент города Москвы по конкурентной политике.
Участок, разыгранный на торгах, расположен в окружении плотной жилой застройки, в шаговой доступности от станции метро «Лухмановская». Площадь будущего медицинского центра составит 729,33 квадратных метра.
«В аукционе принимали участие только субъекты малого и среднего бизнеса. Конкуренция была очень высокой, на объект претендовало сразу 15 участников. Стартовая цена лота составляла всего 44,7 тысяч рублей, а это 1,5% от кадастровой стоимости. В ходе аукциона стоимость выросла более чем в 200 раз до 9,1 миллиона рублей», — отметил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.
Победителем торгов стала компания ООО «Эталон Консалтинг», предложившая максимальную цену за аренду участка.
«Наша компания планирует инвестировать в строительство небольшого многопрофильного медицинского центра. Впереди много работы, рынок постоянно меняется, надеюсь, сделка окажется выгодной, но об этом можно будет судить через полтора-два года», — прокомментировал генеральный директор ООО «Эталон Консалтинг» Виталий Карайван.
По его словам, главное преимущество аренды земли под строительство напрямую у Москвы— это максимально прозрачная процедура, лоты с «чистой» историей, ничем не обременёнными кроме чётких и понятных требований города.
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