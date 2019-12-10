На ВДНХ расскажут, как крепостной стал поставщиком императорского двора

14 декабря в рамках проекта «Поставщики Москвы: история в лицах», организованного столичным департаментом по конкурентной политике и Музеем предпринимателей, меценатов и благотворителей, пройдет открытая лекция о жизни и деятельности фабриканта Павла Овчинникова «От крепостного до ювелира: как известный золотых дел мастер (или золотарь) Москвы смог возродить эмальерное искусство».

Павел Овчинников был крепостным по происхождению, но сумел добиться необычайных высот. Он открыл собственную мастерскую, затем фабрику, а в 1865 году на Московской международной выставке получил звание придворного поставщика.

«Фабрика серебряных изделий П.А. Овчинникова» на рубеже XIX-XX веков занимала ведущее место среди московских ювелирных фирм, фактически возглавляя национальную школу. Сейчас произведения фирмы Овчинникова находятся в частных коллекциях и в собраниях ведущих музеев мира.

На лекции о том, как Павлу Овчинникову удалось возродить эмальерное искусство и основать ведущую ювелирную фирму России XIX столетия, выступит известный московский экскурсовод, москвовед, художник-график Ирина Левинаю Она расскажет слушателям, как начинал свое дело крепостной князей Волконских Павел Овчинников. Как он сумел завоевать внимание покупателя и как его фабрика золотых и ювелирных изделий получила звание «Поставщик Его Императорского Величества», а также за что ценили изделия фирмы Овчинникова коллекционеры и ведущие музеи России и мира.

К участию приглашаются все желающие!

Лекция пройдет 14 декабря в павильоне №34 «Космос» на ВДНХ.

Начало в 13.00.

Мероприятие бесплатное по предварительной регистрации.

