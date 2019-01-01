На «Портале поставщиков» зарегистрирован 150-тысячный пользователь

150-тысячный предприниматель зарегистрирован на интернет-ресурсе «Портал поставщиков», сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов на Петербургском международном экономическом форуме.

«Количество зарегистрированных пользователей на портале поставщиков выросло почти в два раза – с 80 тысяч в 2018 году до 150 тысяч пользователей к июню 2019 года. Ежедневно к ресурсу присоединяются 100 – 200 новых пользователей из числа представителей бизнеса», — рассказал Ефимов.

Он отметил, что широко число пользователей столичного ресурса, представляющих различные регионы. По его словам, динамика прироста позволяет прогнозировать, что к концу года больше половины пользователей будут представлены именно региональными поставщиками. 150-тысячным пользователем оказался поставщик из Свердловской области.

Напомним, АИС «Портал поставщиков» создан для автоматизации процедур закупок малого объёма правительством Москвы в 2013 году. Интернет-ресурс способствует повышению конкуренции потенциальных поставщиков, даёт возможность объективной оценки существующего рынка предложений и анализа сведений о выполнении обязательств поставщиками со стороны государственных и коммерческих заказчиков.

