Москвичам рассказали, как купить квартиру на городском аукционе
Москвичи с 2015 года имеют возможность купить квартиру у города напрямую. Как это работает на практике - разбираем в материале.
Покупка жилой недвижимости – это не только возможность улучшения условий проживания, но и инвестиция, которая может приносить пассивный доход от сдачи квартиры в аренду, а также наиболее окупаемое и безопасное вложение средств. Недвижимость остается одним из стабильных активов с точки зрения стоимости и надежности инвестиций.
Покупка жилья у города имеет ряд преимуществ, основные из которых — экономия ресурсов и чистота проводимой сделки.
Сэкономить получится за счет того, что начальная стоимость объектов на торгах зачастую ниже рыночной, или, например, заявку на торги подал только один участник, который сможет приобрести лот за начальную стоимость. В прошлом году 245 квартир было продано за начальную стоимость, при этом более 90 процентов из них составили новостройки, включая жилье от Московского фонда реновации. Кроме того, не потребуется оплачивать услуги риелтора, нести дополнительные расходы по сбору документов.
Прозрачность и чистота сделки также является преимуществом покупки жилья у города. Квартира приобретается напрямую у собственника, со всеми необходимыми документами и экспертизами по каждому из объектов можно ознакомиться на официальных ресурсах. Желающим приобрести квартиру не нужно обращаться к риелторам и тратить деньги на проверку документации, оценку и оформление договора купли-продажи.
Как купить – инструкция
Аукционы по продаже жилья требуют соблюдения определенного регламента. Ниже представлен алгоритм действий, в котором описывается процедура покупки квартиры у города от момента выбора подходящего объекта до получения ключей.
1. Выбор недвижимости
Для начала необходимо определиться с критериями выбора: районом, имеющейся суммой, желательным метражом квартиры и другими характеристиками.
Далее нужно зайти на информационные площадки – ГИС Торги или столичный Инвестиционный портал, – и ознакомиться с объектами. Функционал ресурсов позволяет отбирать и сортировать предложения по заданным критериям.
После выбора подходящего объекта нужно изучить всю документацию по объекту, удостовериться, что на подачу заявки еще есть время, уточнить полный перечень необходимых для участия документов.
2. Осмотр объекта
Чтобы оценить состояние самой квартиры, подъезда, вид из окна и местоположение можно записаться на просмотр объекта через личный кабинет на Инвестиционном портале города Москвы (www.investmoscow.ru<http://www.investmoscow.ru>). Это нужно сделать не позднее чем за два рабочих дня до окончания подачи заявок. Если посетить объект лично не получается, можно прогуляться по квартире онлайн: все реализуемые лоты снимают в формате 360 градусов.
3. Получение усиленной квалифицированной электронной подписи
Так как торги проходят в электронной форме, для участия в них потребуется усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП). Она нужна для подтверждения действий участника на каждом этапе от аккредитации до подписания договора купли-продажи.
Получить УКЭП можно у оператора электронной площадки «Росэлторг» или в других удостоверяющих центрах. После получения УКЭП нужно установить её на компьютере, подробная инструкция есть на сайте электронной площадки в разделе «Вопрос-ответ».
4. Регистрация на торговой площадке
Чтобы стать участником торгов необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке. Пользователь заполняет в личном кабинете персональные данные и прикладывает необходимые для аккредитации документы, для физических лиц это копии всех страниц паспорта.
5. Подача заявки на участие и внесение задатка
После регистрации на торговой площадке необходимо подать заявку на участие в аукционе по выбранному объекту. В заявке содержится согласие на участие и контактные сведения заявителя. Также к ней прикладываются скан-копии необходимых документов.
Для участия в аукционе необходимо внести задаток, сумма которого устанавливается от 5 до 20 процентов от начальной стоимости лота.
Задаток будет возвращен всем участникам аукциона, кроме победителя и участника, сделавшего предпоследнее предложение о цене лота, в течение 5 дней после завершения торгов и определения победителя. Задаток победителя засчитывается в часть оплаты за приобретаемую недвижимость. Те же условия касаются и единственного участника торгов.
Для участника, занявшего на торгах второе место, задаток будет возвращен в течение 5 дней после подписания победителем договора купли-продажи квартиры. В случае, если победитель отказывается от приобретения, право покупки переходит к данному участнику.
Если же победитель аукциона, участник, занявший на торгах второе место по предложению цены и единственный участник отказываются от заключения договора купли-продажи, их задаток удерживается.
6. Участие в аукционе
В день проведения торгов необходимо зайти в личный кабинет торговой площадки и в назначенное время принять участие в торгах.
Все участники аукциона подают свои ценовые предложения, поступательно повышая начальную стоимость лота. «Шаг аукциона» –минимальный размер ставки, на которую можно увеличить текущую цену за одну заявку, – устанавливается продавцом в фиксированном размере и не изменяется в течение хода аукциона.
После каждого шага у участников есть 10 минут на внесение своих ценовых предложений. После каждой новой ставки 10 минут отсчитываются автоматически. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену.
7. Подведение итогов аукциона
После завершения аукциона формируется протокол об итогах. Его публикуют в открытых источниках.
После получения протокола у победителя есть 20 дней на подписание договора купли-продажи. Оплата стоимости жилого помещения производится в полном объеме до заключения договора. Все операции производятся удаленно по защищенным каналам, гарантирующим безопасность передаваемых данных и денежных средств.
Информация обо всех объектах недвижимости, выставленных на торги, публикуется на трех ресурсах – ГИС Торги, Инвестиционный портал и сайт торговой площадки. Там можно ознакомиться с документацией по объекту, посмотреть фотографии, а на Инвестиционном портале еще и записаться на просмотр.
На сайте Государственной информационной системы «Торги» — ГИС Торги, — размещаются сведения о публичных торгах по продаже и аренде государственного и муниципального имущества. Там же можно найти полезные материалы и новости, касающиеся закупочной деятельности.
Инвестиционный портал Москвы создан для продвижения инвестиционных возможностей столицы. Это официальный информационный ресурс Правительства Москвы, на котором собраны электронные сервисы для инвесторов, предпринимателей и участников торгов. На Портале можно узнать о налоговых льготах и субсидиях, инвестиционных проектах города. Актуальная информация о недвижимости столицы, которую можно приобрести на торгах, содержится в разделе «Имущество от города».
Ресурсы ГИС Торги и Инвестиционный портал носят исключительно информационный характер и позволяют ознакомиться со всеми предложениями, доступными на данный момент. Со страницы заинтересовавшего объекта пользователь может перейти по ссылке на электронную торговую площадку, на которой будет проходить процедура торгов.
Вся городская жилая недвижимость реализуется на торговой площадке «Росэлторг». Это крупнейший оператор электронных торгов для государственных и частных заказчиков.
Организатором торгов по продаже квартир, принадлежащих Москве, выступает столичный Департамент по конкурентной политике.
На Инвестиционном портале города Москвы ежедневно публикуются новые предложения, предлагаемые городом. Ознакомиться с ними можно в разделе «Имущество от города».
Приобрести у города можно не только квартиры, но и земельные участки различного назначения, в том числе под строительство частного жилого дома. Под ведение бизнеса город предлагает нежилые помещения и отдельно стоящие здания, земельные участки коммерческого назначения, а также права размещения или осуществления деятельности в нестационарных торговых объектах, например, павильоны под кафе в парках. Для представителей малого и среднего предпринимательства действует льготная программа по аренде помещений под осуществление коммерческой деятельности.
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