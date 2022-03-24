Москвичам рассказали, как купить квартиру на городском аукционе

Покупка жилой недвижимости – это не только возможность улучшения условий проживания, но и инвестиция, которая может приносить пассивный доход от сдачи квартиры в аренду, а также наиболее окупаемое и безопасное вложение средств. Недвижимость остается одним из стабильных активов с точки зрения стоимости и надежности инвестиций.

Покупка жилья у города имеет ряд преимуществ, основные из которых — экономия ресурсов и чистота проводимой сделки.

Сэкономить получится за счет того, что начальная стоимость объектов на торгах зачастую ниже рыночной, или, например, заявку на торги подал только один участник, который сможет приобрести лот за начальную стоимость. В прошлом году 245 квартир было продано за начальную стоимость, при этом более 90 процентов из них составили новостройки, включая жилье от Московского фонда реновации. Кроме того, не потребуется оплачивать услуги риелтора, нести дополнительные расходы по сбору документов.

Прозрачность и чистота сделки также является преимуществом покупки жилья у города. Квартира приобретается напрямую у собственника, со всеми необходимыми документами и экспертизами по каждому из объектов можно ознакомиться на официальных ресурсах. Желающим приобрести квартиру не нужно обращаться к риелторам и тратить деньги на проверку документации, оценку и оформление договора купли-продажи.