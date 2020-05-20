Москва выставила на торги четыре помещения в районе Арбата

Четыре нежилых помещения свободного назначения, располагающиеся в районе Арбата, выставлены на продажу через открытые аукционы. Лоты с начальной стоимостью от 78,8 до 268 тысяч рублей за квадратный метр представлены на инвестиционном портале Москвы, где доступен виртуальный 3D-тур по объектам.

В частности, продаются помещения площадью от 11 до 78,8 кв. метров в Староконюшенном, Малом Каковинском переулках и на улице Арбат, а также помещение в 951 кв. метр в здании-книжке на Новом Арбате.

Как отмечает руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков, Арбат — один из самых инвестиционно привлекательных районов Москвы.

Заявки на участие в торгах по двум объектам принимаются до 10 июня, по одному - до 27 мая. Срок приёма заявок по лоту в Староконюшенном переулке истекает через несколько часов.

