Москва сдаст в аренду объекты для самозанятых и малого бизнеса

Город Москва выставил в аренду объекты для малого бизнеса и самозанятых на юге столицы.

Стартовая стоимость годовой аренды помещения площадью чуть больше 50 кв.м., расположенного по адресу: Ореховый бульвар, дом 67, составит 239 тыс. рублей.

Начальная цена аренды объекта на Варшавском шоссе, дом 69, площадью почти 70 кв.м. – 69,8 тыс. рублей.

Приём заявок - до 17 декабря текущего года.

Объявления разместил Департамент по конкурентной политике.

Все подробности - на инвестпортале Москвы.

