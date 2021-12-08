Москва сдаст в аренду объекты для самозанятых и малого бизнеса

Город Москва выставил в аренду объекты для малого бизнеса и самозанятых на юге столицы.

Стартовая стоимость годовой аренды помещения площадью чуть больше 50 кв.м., расположенного по адресу: Ореховый бульвар, дом 67, составит 239 тыс. рублей.

Начальная цена аренды объекта на Варшавском шоссе, дом 69, площадью почти 70 кв.м. – 69,8 тыс. рублей.

Приём заявок - до 17 декабря текущего года.

Объявления разместил Департамент по конкурентной политике.

Все подробности - на инвестпортале Москвы.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:АрендаСамозанятые ГражданеМосква
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