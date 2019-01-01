Московским бизнесменам предложат около 80 площадок под стрит-ритейл

Около 80 коммерческих объектов площадью от 50 до 700 квадратных метров, расположенных на первых этажах новостроек Москвы, выставлены на электронные аукционы. Организатором торгов выступает департамент города Москвы по конкурентной политике. Московские предприниматели активно осваивают пространства в разных районах города, сообщил заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

«Практика реализации городского имущества через аукционы демонстрирует высокий интерес предпринимателей к возможности приобретения помещений в «спальных» районах Москвы – новые собственники открывают на первых этажах жилых домов не только продуктовые магазины, но также салоны красоты, семейные кафе, образовательные центры и даже художественные галереи. В среднем на лот претендуют 5 инвесторов. В настоящее время на предложении около 80 коммерческих объектов, расположенных на первых этажах жилых домов, построенных в период с 2009 по 2012 годы», – отметил Владимир Ефимов.

Средняя стартовая цена одного квадратного метра реализуемых лотов составляет 110 тысяч рублей, конкретизировал руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.

«В настоящий момент инвесторы могут претендовать на лоты, которые расположены в девяти округах Москвы. Большая часть помещений, выставленных на аукционы, находится на севере столицы. Инвесторы могут побороться за 37 лотов. В СВАО на торги выставлены 13 лотов, в ЦАО и ЗАО – по шесть лотов, в ВАО и Зеленограде – по четыре объекта, в ЮВАО и ЮЗАО – по три лота, в СЗАО – два объекта. Объекты имеют свободную планировку и разную площадь – от 50 до 700 квадратных метров, которые подойдут под разные инвестиционные проекты», — отметил Геннадий Дёгтев.

Городские предложения могут быть интересны стрит-ритейлу, считает эксперт, руководитель департамента брокериджа коммерческой недвижимости компании RRG Светлана Яровая.

«Особенно выставленные на торги лоты подойдут тем предпринимателям, кто планирует развиваться в районах. Многие из объектов, которые выставлены на торги, расположены в зоне хорошей визуальной доступности в домах первой линии, имеют отдельные входы. Кроме того, учитывая тот факт, что многие из представленных районов находятся в активной фазе развития инфраструктуры, в будущем при продаже данных помещений можно получить дополнительную доходность до 20 процентов», — отметила Светлана Яровая.

Ознакомиться со всеми предложениями по реализации городского имущества можно на Инвестиционном портале города Москвы.