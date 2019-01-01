Московский Урбан форум соберёт представителей 33 стран

Московский урбанистический форум пройдёт 4-7 июля в парке «Зарядье». В его деловой программе примут участие не менее 7 тысяч представителей 33 стран. Московская торгово-промышленная палата планирует провести в рамках Форума несколько панельных дискуссий. Одна из них будет посвящена развитию внутреннего и въездного туризма в России.

Как рассказал советник президента МТПП Владислав Киселёв в интервью НСН, в последние годы очень много сделано для повышения туристической привлекательности столицы.

«Тот самый событийный туризм, который привлекает в город всё больше гостей, это большое количество мероприятий, проходящих в городе – самых разных фестивалей, выставок, концертов, ярмарок. В рамках нашей панельной дискуссии на урбанистическом форуме, будут выступать представители самых разных сфер. Они расскажут, в частности, о фестивале садов и цветов, о развитии транспортной инфраструктуры, о том, что Москва готовится стать столицей дизайна и о многом другом. То есть, мы охватываем все сферы, которые привлекают тем или иным образом туристов с наш замечательный город», - пояснил собеседник НСН.

Одним из центральных станет выступление председателя Гильдии производителей, поставщиков и специалистов индустрии дизайна МТПП Анастасии Крыловой. Она предложит тему: «Дизайн, как драйвер развития городов. Формирование картины современного и инновационного образа столицы».

В этом году Московский урбанистический форум проходит под девизом «Качество жизни. Проекты, меняющие города». В деловой программе запланированы лекции и пленарные заседания. Во время дискуссий будут обсуждаться вопросы благоустройства городской среды, жилья, применения новых технологий и усовершенствование транспортной и социальной инфраструктуры. Помимо деловой составляющей на Форуме предусмотрена и развлекательная программа Moscow Urban FEST.

