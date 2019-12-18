МегаФон развернул мобильную базовую станцию на празднике в честь Кремлёвской ёлки

МегаФон обеспечил устойчивую связь в Бородинском лесничестве Можайского городского округа, где была найдена ель, ставшая в эти дни главной ёлкой страны. Компания расположила здесь передвижную базовую станцию связи.

Благодаря работе мобильного комплекса в дни подготовки, застройки площадки и торжественных мероприятий организаторы и свидетели торжественного события не знали проблем с коммуникацией.

Компания незамедлительно откликнулась на приглашение и просьбу помочь организовать связь во время сборов главной ёлки, рассказал НСН директор по сетевой инфраструктуре МегаФона Валентин Полозенко.

«Кремлёвская ёлка – это не просто символ Нового года на Красной площади. Все новогодние каникулы она будет радовать горожан, жителей России и туристов со всего мира, решивших встретить Новый год и Рождество в Москве. Мы с радостью откликнулись на приглашение и просьбу помочь организовать связь в лесничестве и поучаствовать в создании праздничного настроения и сборах лесной красавицы в Москву для украшения главной площади страны», - отметил Валентин Полозенко.

В Бородинском лесничестве уже сейчас выразили желание отыскать главную ёлку страны будущего года, заверил НСН глава Можайского городского округа Дмитрий Абарёнов.

«Верим, что тысячи детишек со всей страны будут счастливы, глядя на нашу прекрасную ёлку. Готовы уже сейчас подобрать ёлку для следующего года. Надеемся, что это будет настоящая, добрая, красивая новогодняя история», – прокомментировал глава городского округа.

Для установки на Соборной площади Московского Кремля было выбрано дерево высотой 25 метров. Ёлка выглядит роскошно, поскольку растёт здесь уже 90 лет. Специальная комиссия обратила особенное внимание на форму кроны и сохранность ветвей лесной красавицы, которая будет доставлена в Кремль через ворота Спасской башни. Это уже вторая ель из Бородинского лесничества, отобранная специалистами на роль главной ёлки страны. После окончания праздника из дерева планируется изготовить памятные сувениры.



Мобильный комплекс МегаФона размещён на базе КАМАЗа. Он находится на месте спила Кремлёвской ёлки, обеспечивает стабильное радиопокрытие. Уникальность мобильной станции заключается в независимости от стационарных объектов связи, что позволяет разворачивать ее практически на любой территории. С помощью комплекса можно обеспечить надежный уровень сигнала в поле, лесном массиве и других местах, где нет жилой инфраструктуры. А там, где инфраструктура связи есть, можно значительно увеличить емкость сети - например, во время проведения массовых городских мероприятий, футбольных матчей, концертов и т. д.











