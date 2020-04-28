МегаФон начинает продавать сим-карты в магазинах шаговой доступности

Пользователи мобильной связи в России получат дополнительные возможности, актуальные в условиях самоизоляции. Теперь приобрести сим-карту можно в магазине шаговой доступности от дома. МегаФон запустил продажи сим-карт с самостоятельной регистрацией в несетевой рознице в 36-и городах – всего около полутора тысяч новых точек продаж.



Такие сим-карты можно, как и раньше, купить и в крупных розничных сетях. Оператор с января активно расширяет реализацию сим-карт в онлайн- и оффлайн-каналах, отмечая двукратный прирост продаж ежемесячно. На такие магазины приходится 70% продаж сим-карт с саморегистрацией.



«Для тех, кто старается сейчас посещать только магазины в шаговой доступности, мы добавили SIM‑карты в ассортимент небольших торговых точек. Это позволит нашим абонентам оставаться на связи без посещения специализированных салонов», - отмечает коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон. Активировать сим-карту можно самому через мобильное приложение МегаФона, в том числе с авторизацией через портал госуслуг.



По времени это займёт не больше 5-10 минут. Приложение позволяет распознать лицо клиента, подтвердить фото в паспорте и автоматически заполнить электронный договор. При регистрации абонент имеет возможность выбрать любой из действующих тарифов.

