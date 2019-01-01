Лусинэ Геворкян рассказала в шоу «Подъёмники» на НАШЕм Радио о

Лидер группы LOUNA Лусинэ Геворкян приняла участие в утреннем шоу «Подъёмники» на НАШЕм Радио в преддверии праздничных концертов группы, приуроченных к ее десятилетию. Вокалистка рассказала о концертах 18 мая в Москве и 25 мая Санкт-Петербурге, рассказала о книге, фильме и сборнике Best Of, которые выйдут в свет к 10-летию группы LOUNA.

«18 мая заявлены в качестве специальных гостей: Дмитрий Спирин и Сергей Прокофьев (группа «Тараканы»), «Сега», «Ортём» и Proff (Anacondaz), Володя Котляров и Кирилл Муравьев («Порнофильмы»), Тэм Булатов (Lumen). С кем-то мы репетируем, а с кем-то уже не в первый раз исполняем», - призналась Лусинэ.

Также она рассказала о том, как готовились книга и фильм о группе. «Книга - это полноценное художественное произведение, не какой-то сборник заметок и интервью. С нами весь тур ездил писатель, который общался с группой в разных состояниях, собирал непридуманные истории, увиденные своими глазами. Книга получилась крайне искренняя. Огромный респект всем коллегам за объемные рецензии. Уже 18 мая на концерте в Adrenaline Stadium можно будет ее купить. За книгой следом выйдет 1,5 часовой фильм, который начинается с того момента, где она заканчивается», - добавила певица.

