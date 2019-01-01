К юбилею Победы в Тверской области хотят провести всероссийский форум «Внуки Победы»

Всероссийский форум «Внуки Победы» предложили провести к 75-летию Победы в Великой Отечественной войны в тверской региональном отделения «Волонтёры Победы». С такой инициативой волонтеры выступили на круглом столе, посвященного установке Ржевского мемориала Советскому солдату и работе ежегодной поисковой экспедиции «Ржев. Калининский фронт».

В ходе организованной акции потомки воинов, которые сражались за ржевскую землю, смогут посетить места сражений своих дедов и прадедов, почтить память павших воинов, принять участие в качестве волонтёров в подготовке и проведении Дня Победы и открытии Ржевского мемориала.

«Проект должен быть завершён к 9 мая 2020 года, 75-й годовщине Великой Победы. Это будет единственный масштабный мемориал советскому солдату, установленный на территории Российской Федерации. Все остальные подобные монументы находятся за границей. Для нас этот проект знаковый, Тверской области оказано большое доверие. Мы должны обеспечить очень высокий уровень ответственности на всех этапах», - подчеркнул глава региона Игорь Руденя.

На Ржевском мемориале будут увековечены имена около 62 тысяч солдат, погибших в боях подо Ржевом и похороненных на территории Ржевского района.

На установку мемориала уже собрано свыше 264 млн рублей пожертвований. Внести свой вклад в его создание может любой желающий. Сбор средств идет на сайте поддержки патриотических проектов РВИО https://dar.histrf.ru.

