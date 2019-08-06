Инвесторы арендовали более 1 тыс. кв.м на севере Москвы за неделю

В первые дни августа на территории Северного административного округа столицы были арендованы семь помещений общей площадью более тысячи квадратных метров. Организатором аукционов выступил Департамент города Москвы по конкурентной политике.

157 предпринимателей участвовали в аукционах по аренде недвижимости из имущественной казны столицы, однако особым интересом пользовались помещения, расположенные на севере столицы, сообщил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.

«58 предпринимателей претендовали на нежилые помещения, расположенные в Северном административном округе, средняя конкуренция за эти объекты составила по 8 компаний на лот. Преимущественно участники городских торгов арендовали у Москвы помещения площадью от 57 до 280 квадратных метров», - уточнил Дёгтев.

Самым высококонкурентным стал лот, расположенный по адресу: Бескудниковский бульвар, дом 32. На него претендовали сразу 27 инвесторов, увеличивших стартовую цену в 4 раза до 1,3 миллионов рублей.

Также востребованным среди инвесторов был лот площадью 35 «квадратов», который находится на улице Ивана Сусанина, в доме 4, корпус 6. В торгах за право его аренды участвовали 19 предпринимателей, а стартовая цена увеличилась в 5 раз до 801 тысячи рублей.

1 августа через городские торги реализован земельный участок под строительство спорткомплекса, на право аренды которого претендовали 8 инвесторов. Лот располагается на севере Москвы по адресу: Ангарская, 49. Победитель торгов разрабатывает концепцию проекта, предусматривающую возведение физкультурно-оздоровительного комплекса для реабилитации детей-инвалидов.

Всего на минувшей неделе в городских аукционах приняли участие более 260 инвесторов.

Ознакомиться со всеми городскими предложениями можно на инвестиционном портале города Москвы.



