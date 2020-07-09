Москва сдаст в аренду на 10 лет нежилое помещение на Ленинградском проспекте
Город выставил на открытый аукцион нежилое помещение свободного назначения площадью 169,5 квадратных метров на Ленинградском проспекте, дом 14, корпус 1.
Здание, в котором расположен лот, находится в востребованной локации – в непосредственной близости от станции метро «Белорусская», многочисленных жилых комплексов и бизнес-центров. Помещение оборудовано всеми необходимыми инженерными коммуникациями и имеет отдельный вход.
Организатором аукциона выступает Департамент города Москвы по конкурентной политике.
«Арендовать этот лот на Ленинградском проспекте можно на длительный срок — 10 лет. Стартовая стоимость аренды составляет 11,4 тысячи рублей за один квадратный метр. Хорошая транспортная доступность и привлекательная цена традиционно обеспечивают серьезную борьбу на торгах. Например, средняя конкуренция за объекты в этой локации составляет 5 участников на лот», - отметил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.
Прием заявок для участия в аукционе идет до 21 августа, торги пройдут 27 августа. Подробная информация о лоте размещена на инвестиционном портале Москвы.
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