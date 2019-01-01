Эксперты рассказали о преимуществах конкурсов на оказание охранных услуг в школах

В столице объявлены 35 конкурсов на оказание охранных услуг в школах. Победителям закупок предстоит обеспечивать безопасность детей на территориях образовательных учреждений в течение трех учебных лет.

Предстоящие закупки проводятся учреждениями образования совместно, поэтому в каждом из лотов потребности 15–38 заказчиков. Все образовательные учреждения сформированы по территориальному признаку.

В ходе конкурсов среди охранных предприятий развернётся конкурентная борьба, полагает заместитель председателя Гильдии негосударственных структур безопасности Московской торгово-промышленной палаты Владимир Каширов.

«Торги в охранном бизнесе всегда интересны и конкурентны. Сейчас могут претендовать на каждый лот не только матёрые окрепшие предприятия, которые давно на рынке работают, но и молодое предприятие у которого опыт не очень большой, – может подать заявку и иметь шансы», — отметил Каширов.

Для рынка охранных услуг особенно важен стандарт, с этой целью в Москве разработан стандартизированный типовой комплект документации, отмечает представитель департамента города Москвы по конкурентной политике Татьяна Семёнова.

«Стандартизация конкурсных процедур позволяет выработать единые требования. В конкретном случае речь идёт об участниках рынка охранных услуг. В Москве к единому виду приведены техническое задание, критерии оценки, предельные ценовые показатели и проект контракта. Таким образом, разработанные стандарты конкурсных процедур исключают возможность вольного трактования условий и определяют качество оказываемых услуг. Если говорить в целом, то всё это делает конкурсные процедуры максимально прозрачными для представителей бизнеса и создает условия для здоровой конкуренции», — заметила Семёнова.

О важности проводимых конкурсных процедур по выбору охранных организаций для образовательных учреждений говорит председатель экспертно-консультативного совета родительской общественности при Департаменте образования и науки города Москвы Людмила Мясникова.

«На конкурс стали выходить более сильные компании, и он сейчас более открыт, и это здорово, потому что на такие конкурсы не могут выходить компании у которых что-то не в порядке», — отметила Мясникова.

Подробности участия в конкурсах на оказание охранных услуг в школах представят на публичном представлении закупок в Московской торгово-промышленной палате 22 мая. Начало в 13:30. К участию приглашаются игроки рынка и журналисты. Для участия в мероприятии необходимо зарегистрироваться на сайте НСН.

