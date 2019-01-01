Два плавучих кафе выставили на городские аукционы

Дебаркадеры в акваториях Москвы-реки и Тверской области выставлены на торги по продаже.

Оператором аукционов выступает подведомственное учреждение Департамента города Москвы по конкурентной политике - ГБУ «СЦ 44».

Два дебаркадера площадью 1 285 и 940 квадратных метров выставлены на аукционы. Лоты имеют свободное назначение и при необходимости могут быть транспортированы в любую акваторию.

Первый объект площадью 1 285 квадратных метров находится на отстое в Москве по адресу 2-й Южнопортовый проезд, дом 10. Дебаркадер имеет два этажа, и после проведения ремонтно-восстановительных работ может быть использован в качестве прибрежного кафе, либо для установки торговых павильонов. Площадка особенно актуальна в летний период.

Стартовая цена лота – 677 тысяч рублей.

Второй лот площадью 940 квадратных метров находится в акватории Тверской области, в городе Кимры по адресу: улица 50 лет ВЛКСМ. Стартовая цена – 680 тысяч рублей. Площадка может быть закреплена на понтонах непосредственно на воде или установлена на берегу реки. При необходимости инвестор может провести ремонтные работы не только внутри помещения, но и организовать выход на крышу.

Прием заявок на оба лота ведется до 21 мая. Аукционы состоятся 24 мая 2019 года.

