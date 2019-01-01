Часть усадьбы Демидова-Рахмановых на Китай-Городе выставлена на городской аукцион

Инвесторам предложено принять участие в торгах по реализации нежилого объекта площадью 253,6 квадратных метров, расположенного на первом этаже усадьбы Е.И.Демидова-Рахмановых по адресу: Яузская улица, д.6, стр.1.

Лот имеет свободное назначения, при этом будущий покупатель должен соблюдать охранное обязательство, уточнил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дегтев.

«Объект продажи находится на первом этаже объекта культурного наследия - усадьбы Е.И.Демидова-Рахмановых. Поэтому перед приспособлением под современное использование инвестор должен провести на купленной площади ремонтному-реставрационные работы. Сегодня в помещении доступны все необходимые коммуникации, сохранился камин XIX века. Фасад здания украшен декоративными колоннами», - отметил глава департамента.

В шаговой доступности от усадьбы расположены кинотеатр «Иллюзион» и бизнес-центр Таганский, а также станция метро «Таганская». Стартовая цена лота – 16,8 миллионов рублей.

Объект продажи заинтересуете игроков рынка, считает генеральный директор консалтинговой компании S.A.Ricci Александр Морозов.

«Стоимость для лота достаточно комфортная. Традиционно статус памятника архитектуры накладывает определенные обязательства на инвестора и влечет за собой дополнительные расходы. Однако приобретатели исторической недвижимости это знают и понимают, что ценность самого объекта гораздо выше», - сказал он.

По его мнению, объект может быть использован преимущественно под офисы, также помещение подойдет для ресторана или спортивной студии. Торги пройдут 29 апреля 2019 года.

Городская усадьба Е.И.Демидова-Рахмановых была построена в 1860 году. Во второй половине XIX в. и начале XX в. была дополнена эклектическим декором (обрамление окон, руст в углах здания).

