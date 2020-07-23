14 тыс. обращений поступило в информационный киоск «Ваш инвестиционный консультант»

С начала этого года сотрудники информационного киоска обработали больше 14 тысяч обращений от участников городских торгов – предпринимателей, инвесторов и физических лиц, 84% всех обращений поступило по телефону.

Самым активным месяцем в этом году стал март, когда ежедневно в информационный киоск поступало в среднем более 120 обращений. Руководитель Департамента Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков отметил, что, несмотря на интенсивный поток обращений, среднее время решения вопроса составило 2,5 минуты.

«Наибольшее количество поступающих вопросов связано с порядком участия в городских аукционах и формированием состава заявки. Многих интересует, как происходит аккредитация, перечисление задатка и сбор необходимых документов. Кроме того, поступает много обращений с вопросом, как посмотреть объект, выставленный на торги», - пояснил Щербаков.

В этом году наблюдается снижение на четверть количества обращений на горячую линию информационного киоска. Это говорит об эффективности проводимой Департаментом информационной работы, а именно благодаря организации открытых онлайн-мероприятий на тему земельно-имущественных торгов и возможности осмотреть объекты удаленно при помощи функции 3D-тура.

Получить консультацию специалистов по всем вопросам можно в информационной службе «Инвестиционный киоск» по телефону 8 (499) 652-60-25 или по электронной почте - investcons-tender@mos.ru.

Сотрудники помогут подобрать интересующий объект, познакомят с документацией по торгам и условиями участия и ответят на все возникающие вопросы.

