Зюганов назвал виновников девальвации рубля

В падении российской валюты виноваты бывший советский лидер Михаил Горбачёв и экс-президент России Борис Ельцин, заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

«Это результат национального предательства. Начиналось оно с Горбачёва. Предательство Горбачёва и Ельцина привело к тому, что наш богатейшие ресурсы и рынки захватили американцы вместе со своими подельниками», – сказал Зюганов.

По мнению лидера коммунистов, США ведут против России гибридную войну, ведь в 2020 году Америка вошла в политический кризис и не сможет выйти из него без российских ресурсов, передает «Радио1».

В среду вечером сообщалось, что заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в беседе с агентством Bloomberg заявил о необходимости для России новых мер, направленных на изоляцию страны от американской финансовой системы.

В беседе с телеграм-каналом «Радиоточка НСН» экс-министр экономики России Андрей Нечаев заявил, что из-за неконкурентности рубля на мировых рынках уйти от расчетов в долларах пока не получится.

