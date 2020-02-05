Живущая в загоне с козлятами 3-летняя россиянка заинтересовала Бастрыкина

Ранее стало известно, что ребенок проживает на ферме в подсобном помещении по соседству с телятами и козлятами. Опекуном девочки является ее бабушка. Инспекторы по делам несовершеннолетних отметили, что в помещении, где проживал ребенок, нашли мешки с кормом для скота, ветеринарные препараты.

Бабушка ребенка заявила, что из-за загруженности на работе (женщина трудится на ферме), ей проще брать внучка с собой на работу, передает Газета.ру. При этом у женщины есть собственный дом в расположенном неподалеку селе.

Ребенок был изъят и в Уссурийский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних, отмечает РИА ФАН. Однако впоследствии девочку вернули бабушке.

