Жириновский призвал пригласить в Россию русских из других стран
22 июля 202115:23
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что властям следует пригласить на проживание в Россию русских из Средней Азии и Украины, сообщает РИА Новости.
В ходе своего выступления во Владимире политик отметил, что Россия - это огромная страна, в которой много места.
«Пригласим из Средней Азии 5-6 миллионов русских, а из Украины - 15 миллионов», - подчеркнул Жириновский.
Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ввести в России ограничения по весу, сообщает RT.
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22 июля 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru