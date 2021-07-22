Жириновский призвал пригласить в Россию русских из других стран

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что властям следует пригласить на проживание в Россию русских из Средней Азии и Украины, сообщает РИА Новости.

В ходе своего выступления во Владимире политик отметил, что Россия - это огромная страна, в которой много места.

«Пригласим из Средней Азии 5-6 миллионов русских, а из Украины - 15 миллионов», - подчеркнул Жириновский.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ввести в России ограничения по весу, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияУкраинаРоссиянеЛДПРВладимир Жириновский
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры