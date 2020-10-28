Прием заявок в проект ВШЭ «Медиа-акселератор для НКО» завершится 4 декабря

Заявки в проект НИУ «Высшая школа экономики» «Медиа-акселератор для НКО» принимаются до 4 декабря, говорится в пресс-релизе вуза.

«До 4 ноября любая некоммерческая организация может подать заявку на участие в проекте», - сообщается в нем.

«Медиа-акселератор для НКО» – проект факультета коммуникаций, медиа и дизайна ВШЭ, его генеральным партнером выступает киностудия «Союзмультфильм».

В этом проекте студенты получат опыт производства медийного продукта, а НКО – сам медиапродукт и помощь в его продвижении. В частности, из предложенных заявок будет выбрано четыре, по которым студенческие команды под руководством специалистов из индустрии создадут два игровых и два анимационных социальных ролика.

В заявке от НКО нужно описать работу НКО, дать ссылки на ее электронные страницы и представить творческое задание на создание ролика.

Ранее в рамках проекта «Медиа-акселератор для НКО» уже была создана социальная реклама для 7 НКО разных регионов России.

