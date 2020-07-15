Замглавы «Почты России» отрицает вину в превышении полномочий

Заместитель генерального директора по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов «Почты России» Сергей Емельченков не признал своей вины в превышении должностных полномочий. Об этом он завил в ходе допроса после задержания, рассказал следователь. Он выступил в суде при рассмотрении вопроса о мере пресечения обвиняемому, передает ТАСС.

Сам чиновник также подтвердил, что не считает себя виновным по предъявленным пунктам. Он также подчеркнул, что всегда «работал честно». Следственный комитет ходатайствует о его домашнем аресте.

Ранее сегодня в государственной компании «Почта России» подтвердили, что Емельченков проходит обвиняемым по уголовному делу о превышении служебных полномочий, отмечает RT.

По информации источников сетевых изданий, замглавы «Почты России» может быть якобы замешан в картельном сговоре. Утверждается, что по тому же делу задержан владелец «Национальной компьютерной корпорации» Александр Калинин. Она выступала одним из поставщиков госкомпании.

