Замглавы «Почты России» отрицает вину в превышении полномочий
Заместитель генерального директора по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов «Почты России» Сергей Емельченков не признал своей вины в превышении должностных полномочий. Об этом он завил в ходе допроса после задержания, рассказал следователь. Он выступил в суде при рассмотрении вопроса о мере пресечения обвиняемому, передает ТАСС.
Сам чиновник также подтвердил, что не считает себя виновным по предъявленным пунктам. Он также подчеркнул, что всегда «работал честно». Следственный комитет ходатайствует о его домашнем аресте.
Ранее сегодня в государственной компании «Почта России» подтвердили, что Емельченков проходит обвиняемым по уголовному делу о превышении служебных полномочий, отмечает RT.
По информации источников сетевых изданий, замглавы «Почты России» может быть якобы замешан в картельном сговоре. Утверждается, что по тому же делу задержан владелец «Национальной компьютерной корпорации» Александр Калинин. Она выступала одним из поставщиков госкомпании.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru