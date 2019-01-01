Загруженность московских дорог оценивается в шесть баллов

Загруженность столичных дорог оценивается в 6 баллов, сообщает сервис «Яндекс.Пробки».

По его данным, автомобильные заторы образовались на участках МКАД, Третьего транспортного, Садового и Бульварного колец, на Ленинградском, Можайском, Боровском, Киевском, Калужском, Варшавском, Симферопольском, Каширском, Новорязанском, Новосходненском, Пятницком, Волоколамском, Новорижском, Рублево-Успенском, Рублевском, Минском, Косинском, Носовихинском, Щелковском, Ярославском, Алтуфьевском, Дмитровском шоссе, шоссе Энтузиастов.

В центре Москвы основные затруднения зафиксированы на мостах и набережных, на улицах Балчуг, Ильинка, Николоямская, Мясницкая, Большая Лубянка, Неглинная, Тверская, Знаменка, Остоженка, Пречистенка и других.

Согласно данным сервиса, в 21:00 загруженность столичных дорог снизится до трех баллов, сообщает Агентство «Москва».

