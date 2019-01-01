Загруженность московских дорог оценивается в 5 баллов

В центре Москвы основные затруднения в движении транспорта зафиксированы на набережных и мостах, на улицах Балчуг, Пятницкая, Большая Полянка, Остоженка, Тверская, Неглинная, Солянка, Ильинка, Варварка и других.

По прогнозам сервиса, к 21:00 загруженность дорог в Москве снизится до двух баллов, сообщает Агентство «Москва».







