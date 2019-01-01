Загруженность московских дорог оценивается в 5 баллов
Загруженность столичных дорог оценивается в пять баллов, сообщает сервис «Яндекс.Пробки».
По его данным, затруднения в движении транспорта наблюдаются на участках МКАД, Третьего транспортного, Садового и Бульварного колец, на Ленинградском, Пятницком, Новорижском, Можайском, Минском, Волоколамском, Строгинском, Звенигородском, Рублевском, Боровском, Киевском, Калужском, Каширском, Новорязанском, Носовихинском шоссе, на шоссе Энтузиастов и Октябрьском проспекте.
В центре Москвы основные затруднения в движении транспорта зафиксированы на набережных и мостах, на улицах Балчуг, Пятницкая, Большая Полянка, Остоженка, Тверская, Неглинная, Солянка, Ильинка, Варварка и других.
По прогнозам сервиса, к 21:00 загруженность дорог в Москве снизится до двух баллов, сообщает Агентство «Москва».
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