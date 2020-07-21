Задержан предполагаемый «бутовский маньяк»

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, подозреваемого в нападениях на женщин в столичном районе Южное Бутово. В СМИ его прозвали «бутовским маньяком», хотя женщин он не насиловал: трогал и хватал за разные места, а потом убегал.

Как сообщили в управлении Следственного комитета по Москве, подозреваемый - мужчина 1991 года рождения. С 3 июля от его действий пострадали семь женщин, трое уже опознали в задержанном нападавшего.

СК расследует уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера.

Как отмечает РЕН ТВ, все девушки описывали нападавшего одинаково: смуглый, среднего роста, с короткими тёмными волосами. Он скрывал лицо под маской. Выбирая вечернее время, он подходил к жертвам сзади, трогал за грудь и ягодицы.

