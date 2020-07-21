Задержан предполагаемый «бутовский маньяк»
Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, подозреваемого в нападениях на женщин в столичном районе Южное Бутово. В СМИ его прозвали «бутовским маньяком», хотя женщин он не насиловал: трогал и хватал за разные места, а потом убегал.
Как сообщили в управлении Следственного комитета по Москве, подозреваемый - мужчина 1991 года рождения. С 3 июля от его действий пострадали семь женщин, трое уже опознали в задержанном нападавшего.
СК расследует уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера.
Как отмечает РЕН ТВ, все девушки описывали нападавшего одинаково: смуглый, среднего роста, с короткими тёмными волосами. Он скрывал лицо под маской. Выбирая вечернее время, он подходил к жертвам сзади, трогал за грудь и ягодицы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru