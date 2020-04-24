За сутки выявлено свыше 1500 нарушителей режима повышенной готовности

В Москве за минувшие сутки штрафы получили более полутора тысяч граждан, которые нарушили режим повышенной готовности. Такие данные привели в пресс-службе Объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ).

Большая часть штрафов была выписана полицейскими за нахождение на улице без уважительных причин.

При этом с помощью средств видеофиксации было выявлено 43 случая нарушения карантина гражданами, у которых был подтвержден COVID-19.

Всегда за время эпидемии в Москве выписали почти 23,5 тысячи штрафов за нарушение правил самоизоляции.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

Фото: gurb.mosreg.ru
ТЕГИ:КоронавирусШтрафыМосква
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры