За сутки выявлено свыше 1500 нарушителей режима повышенной готовности

В Москве за минувшие сутки штрафы получили более полутора тысяч граждан, которые нарушили режим повышенной готовности. Такие данные привели в пресс-службе Объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ).



Большая часть штрафов была выписана полицейскими за нахождение на улице без уважительных причин.



При этом с помощью средств видеофиксации было выявлено 43 случая нарушения карантина гражданами, у которых был подтвержден COVID-19.



Всегда за время эпидемии в Москве выписали почти 23,5 тысячи штрафов за нарушение правил самоизоляции.

