За продажу «веселящего газа» в России введут уголовную ответственность
В России прекратят продажу оксида диазота (N2O), который используют в рекреационных целях и называют «веселящим газом», сообщают «Известия».
Госдума рассмотрит в декабре законопроект «О мерах, направленных на недопущение использования (потребления) физическими лицами закиси азота и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». За нарушение запрета на торговлю документ предусматривает уголовную ответственность.
В пояснительной записке к законопроекту авторы указывают, что N2O используется молодыми людьми в развлекательных целях. Иногда неосторожное использование химического соединения приводит к смертельному исходу.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru