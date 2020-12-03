За продажу «веселящего газа» в России введут уголовную ответственность

В России прекратят продажу оксида диазота (N2O), который используют в рекреационных целях и называют «веселящим газом», сообщают «Известия».

Госдума рассмотрит в декабре законопроект «О мерах, направленных на недопущение использования (потребления) физическими лицами закиси азота и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». За нарушение запрета на торговлю документ предусматривает уголовную ответственность.