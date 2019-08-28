Яшина задержали на выходе из спецприемника после очередного ареста
Председатель совета депутатов Красносельского муниципального округа и кандидат в депутаты Мосгордумы Илья Яшин был задержан 28 августа на выходе из спецприемника, где он отбывал очередной административный арест, пишет ТАСС.
Как рассказал агентству адвокат Яшина Вадим Прохоров, на этот раз политика задержали за призывы участвовать в несогласованном митинге 3 августа. Прохоров уточнил, что на Яшина составлен протокол по ч. 2 ст. 202. КоАП РФ, по которому ему грозит до 10 суток ареста.
Рассмотрение дела Яшина пройдет в четверг в Тверском суде Москвы, добавил адвокат.
В конце июля Щербинский суд Москвы дал Яшину 10 суток за призывы выходить на несанкционированную акцию. 8 августа Хамовнический суд также назначил политику 10 суток ареста за участие в несогласованном митинге. Кроме того, Троицкий суд Москвы 20 августа на 10 суток арестовал Яшина за нарушение порядка организации митинга.
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