Японцы поблагодарили Путина за новый тренд в России

По мнению японских читателей, так глава страны сделал акита-ину популярной породой собак у россиян.

«Большие собаки акита-ину не для наших стесненных жилищ. Если им хорошо в просторной и широкой России — то и хорошо! Пусть порода развивается там!» - пишет один из пользователей.

«Мне кажется, что в Японии им тесно и жарко. Вот в России простор и прохлада, и им там, наверное, значительно лучше», - предположил другой.

«Президент Путин! Спасибо за то, что держите у себя собаку японской породы акита-ину по имени Юмэ. Это здорово!» - заявил еще один читатель из Японии.

Также одна из пользователей призналась, что о японской собаке российского президента узнала после того, как прочитала, что фигуристка РФ Алина Загитова является хозяйкой собаки Масару породы акита-ину.

