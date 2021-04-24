Японцы поблагодарили Путина за новый тренд в России

Читателей японского бизнес-журнала President Online восхищает тренд на собак породы акита-ину, введенный президентом России Владимиром Путиным в стране. Многие японцы считают, что большим собакам комфортнее в просторной России, чем на родине.

Журналист Кэнгро Нагоси напомнил, что у Путина собака по кличке Юмэ (перевод с японского «мечта» - прим. НСН) появилась в 20221 году в подарок от губернатор префектуры Акита Норихиса Сатакэ за помощь России в устранении последствий Великого восточно-японского землетрясения.

У российских чиновников возрос интерес к собакам породы акита-ину

По мнению японских читателей, так глава страны сделал акита-ину популярной породой собак у россиян.

«Большие собаки акита-ину не для наших стесненных жилищ. Если им хорошо в просторной и широкой России — то и хорошо! Пусть порода развивается там!» - пишет один из пользователей.

«Мне кажется, что в Японии им тесно и жарко. Вот в России простор и прохлада, и им там, наверное, значительно лучше», - предположил другой.

«Президент Путин! Спасибо за то, что держите у себя собаку японской породы акита-ину по имени Юмэ. Это здорово!» - заявил еще один читатель из Японии.

Также одна из пользователей призналась, что о японской собаке российского президента узнала после того, как прочитала, что фигуристка РФ Алина Загитова является хозяйкой собаки Масару породы акита-ину.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Дружинин
ТЕГИ:ЯпонияПутинСобаки
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