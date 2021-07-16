Выступление Путина на закрытом для прессы форуме АТЭС покажут по ТВ

Выступление президента РФ Владимир Путина в ходе онлайн-форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества покажут по российскому телевидению, несмотря на закрытый характер видеоконференции. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Выступление Путина ожидается в районе 15:30 по московском у времени. В ходе дистанционной встречи президент России и другие лидеры АТЭС сделают виртуальную совместную фотографию. Это процедуру также покажут в свободном режиме.

Жанр совместного фото в национальных костюмах принимающей стороны - одна из традиций саммита лидеров АТЭС. На последнем форуме - в ноябре прошлого года - от этой практики вынужденно отказаться, так как встреча проходил в онлайн-режиме.

Малайзия, которая тогда председательствовала в АТЭС, прислала лидерам сувениры. В частности, на столе Владимира Путина во время его выступления находилась статуэтка, сшитая из яркой малайзийской ткани.

