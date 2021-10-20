Выставлены на торги уникальные драгоценности дома Романовых
В Женеве 10 ноября пройдут торги Sotheby’s, главным лотом которых станут драгоценности династии Романовых, тайно вывезенные из России накануне Октябрьской революции 1917 года, сообщает «РЕН ТВ».
С молотка уйдут гарнитура из броши и пара серег с сапфирами и бриллиантами. Топ-лот оценивается в $300-500 тысяч. Выставленные на торги драгоценности принадлежали тете императора Николая II Великой княгине Марии Павловне. По словам экспертов, не так часто можно встретить украшения с такой историей.
В ноябре 2009 года на торгах Sotheby's драгоценности приобрели представители другого европейского княжеского рода.
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