Выставлены на торги уникальные драгоценности дома Романовых

В Женеве 10 ноября пройдут торги Sotheby’s, главным лотом которых станут драгоценности династии Романовых, тайно вывезенные из России накануне Октябрьской революции 1917 года, сообщает «РЕН ТВ».

С молотка уйдут гарнитура из броши и пара серег с сапфирами и бриллиантами. Топ-лот оценивается в $300-500 тысяч. Выставленные на торги драгоценности принадлежали тете императора Николая II Великой княгине Марии Павловне. По словам экспертов, не так часто можно встретить украшения с такой историей.

В ноябре 2009 года на торгах Sotheby's драгоценности приобрели представители другого европейского княжеского рода.

