Выставка искусств открылась в парке Музеон в Москве
В московском парке искусств Музеон на Крымском валу для всех желающих открылась временная экспозиция «Летящие формы". Цель выставки – показать новые современные скульптурные образы, способные говорить на актуальном художественном языке. Три мастера с различным взглядом на искусство представили свои композиции. Среди них - последняя прижизненная работа Александра Григорьева «Парус», «Балерина» Сергея Шеховцова и VERTIGO Виктора Полякова.
Объект Александра Григорьева воплощает в себе образ динамичного развития формы в пространстве — абстрактные элементы устремляются вперед, вызывая ассоциации с наполненными активным движением работами итальянских футуристов. Работа Сергея Шеховцова является частью проекта, ставшего оммажем двум направлениям советского искусства: пластике фарфоровых статуэток и классической парковой скульптуре XX века.
В эффектной движущейся инсталляции Виктор Поляков соединяет современную визуальность и техничность с интригующим сочетанием смыслов и отсылок, в частности, к творчеству классика лэнд-арта Элис Айкок и опытам научных и художественных съемок полетов птиц — орнитографии.
Экспозиция будет представлена в Музеоне справа от Государственной Третьяковской галереи на Крымском валу до осени, а затем работы займут постоянное место в различных жилых комплексах девелоперской компании MR. «Балерина» украсит территорию комплекса Symphony 34, «Парус» станет частью культурного кода мультиквартала VEER, а VERTIGO дополнит выразительное благоустройство квартала CITYZEN.
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