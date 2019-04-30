ВЦИОМ выяснил, сколько россиян примут участие в праздновании 9 мая
Почти половина жителей России, а именно 48%, собираются участвовать в праздничных торжествах в честь дня Победы 9 мая. Об этом говорят данные опроса, проведённого ВЦИОМ. Как выяснили социологи, часть респондентов отправится поздравлять ветеранов, а каждый пятый опрошенный заявил, что собирается посмотреть салют.
По мнению трети опрошенных, смысл парада 9 мая в том, чтобы память о подвиге народа не была забыта, 30% считают, что это — знак благодарности предкам, 17% ответили, что это — демонстрация военной мощи страны и воспитание патриотизма у молодежи, подчёркивает РИА ФАН.
В свою очередь, Газета.ру напоминает, что в конце апреля Минобороны России запустило на своём сайте специальный раздел, посвященный проведению парадов ко Дню Победы в российских городах. Также военное ведомство опубликовало редкие снимки легендарных полководцев, присутствовавших на военных парадах.
Ранее НСН сообщала, что в Москве на праздновании Дня Победы не будет иностранных лидеров, об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он подчеркнул, что специально никого из зарубежных политиков первой величины не звали, отмечает «Свободная пресса».
Напомним, в прошлом году на параде на Красной площади в День Победы вместе с Владимиром Путиным присутствовал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
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