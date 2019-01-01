Вторую партию косаток и белух привезли в Хабаровск для освобождения

Новая партия косаток доставлена в порт Хабаровска. Морские животные были отправлены автотранспортом из Приморского края к месту выпуска в Охотском море. Туда их переправят речным транспортом, сообщили ТАСС в региональном управлении ГИБДД УМВД.

Второй этап операции по выпуску косаток и дельфинов, которые содержатся в бухте Средней, начался накануне. На это раз на волу отпустят двух самок и одного самца. В вольерах остаются ещё пять косаток. Первую группу из двух косаток и шести белух выпустили в море 27 июня.

С лета 2018 года в бухте Средней в Приморье содержались 90 белух и 11 косаток. Морских млекопитающих отловили для реализации в Ките. Три белухи и одна косатка пропали. Следствие установило, что животных добывали с нарушениями. Открыто уголовное дело о незаконном вылове биоресурсов.

