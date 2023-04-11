Вторник стал самым теплым днем в Москве с начала года
11 апреля 202315:17
Вторник стал самым теплым днем в Москве с начала года. Температура воздуха на пике составила плюс 15,2 градуса, написал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.
«Самый тёплый день весны!», - написал Тишковец.
В среду, отметил он, температура воздуха прогреется до +17-+19 градусов тепла, в области - до плюс двадцати.
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11 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru