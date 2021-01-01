«Всё будет хорошо!» Галанин призвал россиян не унывать в 2021 году
Лидер группы «СерьГа» выступил в эфире НСН с новогодним поздравлением.
Российский музыкант, лидер группы «СерьГа» Сергей Галанин пожелал россиянам здоровья и радости от общения друг с другом.
«Я очень рад, что могу поздравить вас с наступившим Новым годом. Новый год — замечательный праздник. Я, по возможности, всегда его праздную дома. Знаете ли, в этом есть какая-то правильность и какая-то радость. Желаю вам радости от общения друг с другом. Будьте здоровы, не болейте! Впереди ещё долгие зимние месяцы, но не забывайте, что за любой зимой обязательно будет весна, а за весной будет лето. По возможности берегите себя и носите маски. Будьте здоровы, не унывайте. Всё будет хорошо!» - обратился он к слушателям.
Ранее в эфире НСН россиян поздравили с Новым годом Найк Борзов, Максим Покровский, Андрей Макаревич и Алексей Кортнев.
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