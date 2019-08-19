Врачи: у Дарьи Сосновской не обнаружено признаков сотрясения мозга

У Дарьи Сосновской, пострадавшей при задержании 10 августа, не обнаружено признаков сотрясения мозга. Об этом заявили несколько медиков, осматривавших Сосновскую в дни после инцидента. За три дня после инцидента Сосновская обратилась в три разных медучреждения, зачастую – с противоречивыми жалобами.

По словам врача-травматолог травматологического пункта городской поликлиники № 219 Нурмамата Ырысбекова, который осматривал Сосновскую 11 августа, признаков черепно-мозговой травмы у нее не наблюдалось: «При осмотре волосистой части головы и грудной клетки справа видимых повреждений, гематом, ссадин не выявлено. Я спросил, была ли рвота, потеря сознания, так далее. Такого не было. После осмотра направлена была на рентген-обследование, рентгенография черепа и грудной клетки справа. По результатам осмотра и рентген-обследования диагноз «закрытая черепно-мозговая травма сотрясение головного мозга» исключен».

Дарья Сосновская повторно обратилась за медицинской помощью 12 и 13 августа, и при этих обращениях начала заявлять, что при ударе по голове 10 августа теряла сознание. При этом врачи подчеркивают, что ориентировались только на слова пациентки, поскольку диагностические исследования не показали объективных признаков сотрясения мозга. «По данным компьютерной томографии костно-травматических изменений у пациентки не отмечалось», - подчеркнул врач-невролог Городской поликлиники № 115 Александр Плотников.

Коллеги Дарьи Сосновской по работе утверждают, что были обескуражены появлением в СМИ информации о том, что у нее диагностировано сотрясение мозга. Как сообщил ее руководитель Сергей Кобзарь, в понедельник 12 августа Сосновская в штатном порядке вышла на работу и на плохое самочувствие не жаловалась.

«Я узнал 13 числа во вторник из социальных сетей. И когда мы вместе с коллегами просматривали это все, узнали, что это именно наша Даша, именно наш сотрудник. Поэтому были сильно удивлены, так как накануне я ее видел, и сотрудники видели, общались с ней, все было нормально, все было в рабочем режиме, в обычном порядке. Вместе они обедали, вместе проводили время, вместе работали. Никаких с ее стороны жалоб на что-то не было. Я сам ее видел в четыре часа. Я с ней встретился в лифтовом холле, мы вместе ехали в лифте, поздоровались, я ничего не заметил», - отметил Кобзарь.

Примечательно, что на приеме у врача 13 августа Сосновская жаловалась на многократную рвоту накануне, 12 августа, в день, когда она была на работе, общалась с коллегами и не сообщала о планах идти на больничный. Невролог Александр Плотников добавляет, что на повторном приеме 16 августа Дарья Сосновская уже не предъявляла жалоб и была выписана на работу: «Активных жалоб она не предъявляла, самочувствие ее было не нарушено, состояние ее было расценено как удовлетворительное. Очаговая неврологическая симптоматика и вегетативная дисфункция отсутствовали».

