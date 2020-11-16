Врачи на Сахалине пожаловались на массовое заражение COVID-19
Медики Холмской ЦРБ Сахалинской области заявили о дефиците защитных масок, костюмов и дезинфицирующих средств, из-за чего часть коллектива заразилась COVID-19. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу минздрава региона.
Как сообщили врачи сахалинской больницы местным СМИ, медучреждение работает с нарушениями безопасности. В отделениях, где лежат пациенты с коронавирусом, отсутствуют двери, а сотрудникам больницы на две недели выдали 300 масок, чего, по словам врачей, хватит только на три дня.
В опубликованном коллективном письме медиков отмечается, что коронавирусной инфекцией из-за нарушений заболели восемь специалистов ЦРБ, один из них находится в тяжелом состоянии и подключен к ИВЛ.
Врачи больницы обратились с заявлением в прокуратуру. Минздрав Сахалинской области обещал провести проверку по факту инцидента.
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