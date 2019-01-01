Общество
Ранее сообщалось, что российское приложение FaceApp принесло авторам 11,6 млн долларов.
Врач заявил об ошибках в старящем приложении FaceApp
20 июля17:18
Врач-гериатр Валерий Новоселов заявил, что приложение FaceApp предлагает пользователям неточный их образ в старости, информирует телеканал «Звезда».
Специалист рассказал, что приложение не учитывает образ жизни человека, генетику и его эмоциональное состояние. По оценке Новоселова, вероятность сходства состарившегося человека с его портретом из приложения составляет 33%.
Ранее сообщалось, что российское приложение FaceApp принесло авторам 11,6 млн долларов.
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ФОТО: vk.com
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