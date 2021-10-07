Врач: Риск попасть с COVID в больницу у пожилых людей больше в 30 раз
Главврач Московского областного госпиталя для ветеранов войн Сергей Яроцкий заявил, что риск оказаться в больнице с COVID у пожилых людей в 30 раз больше, чем у молодежи.
По словам Яроцкого, это, в частности, связано с тем, что у пожилых людей обычно много хронических заболеваний, на течение которых сильно влияет коронавирус.
Яроцкий выразил уверенность, что сделать прививку от коронавируса важно для пожилых людей. Он напомнил, что эксперименты вакцинации старшей возрастной группы выявили незначительные побочные эффекты как повышение температуры или покраснение места прививки.
Врач в эфире «Радио 1» отметил, что для прививки достаточно небольшого осмотра перед вакцинацией.
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