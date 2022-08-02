«Воспитательный процесс»: Подросткам за осквернение могил грозит реальный срок
Алексей Лобарев отметил, что при совершении правонарушения в группе лиц за осквернение могил может грозить до трех лет.
Молодежь в регионах хулиганит, так как не может найти себе другое занятие, заявил руководитель ассоциации профсоюзов полиции России Алексей Лобарев в пресс-центре НСН.
Ранее в Воронеже подросток осквернил могилы на одном из кладбищ ради просмотров в социальных сетях. Резонансное видео распространилось в сети 28 июля. Юноша танцевал с надгробиями, высказывался в поддержку ЛГБТ-сообщества и помочился на одно из захоронений. Несовершеннолетних авторов роликов задержала полиция, возбуждено уголовное дело.
«Сегодня у нас отсутствует идеология, а молодежи надо организовываться в отряды, походы. Многое зависит от воспитания. У нас в разных городах подобные правонарушения происходят, поэтому надо наладить воспитательный процесс, участковые должны контролировать, надо продвигать идеи, приходить в школы рассказывать. Это не болезнь, это воспитание», - сказал он.
По словам Лобарева, проблема подростковых правонарушений больше всего актуальна для регионов, где дети зачастую не могут найти себе занятия.
«Но таких случаев мало в Москве. В основном это в регионах, где нечем заняться. Но надо все равно профилактировать по всей стране, надо этим вопросом заниматься, раз такое явление появилось. Этому подростку из Воронежа могут три года дать, реальный срок, хотя это первый раз на его счету и все извинились. Здесь и группа, и осквернение», - добавил он.
Ранее клинический психолог Андрей Пилипенко заявил НСН, что подросткам часто не хватает внимания, они используют сокровенные и запрещенные темы для «хайпа».
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