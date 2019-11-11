Волочкова высказалась о Пугачевой и своих мужчинах. Видео

Танцовщица Анастасия Волочкова призналась в особом отношении к Алле Пугачёвой. Об этом бывшая балерина Большого театра поведала в большом интервью изданию «Дни.ру». По словам артистки, она буквально боготворит примадонну отечественной эстрады.

Волочкова также рассказала, что старается брать пример с Аллы Борисовны, которая не обращает внимания на гадости, выплёскиваемые в интернет её завистниками. По словам танцовщицы, она учит тому же свою дочь Ариадну, когда та переживает по поводу травли, которую балерине периодически устраивают в сети.

Волочкова также рассказала о мужчинах, которые окружали её раньше и близки с ней сейчас. По признанию Анастасии, самая большая ее любовь – бизнесмен Сулейман Керимов, который озолотил артистку.

К отцу единственной дочери – предпринимателю Игорю Вдовину – она относится совершенно иначе, поскольку тот, по словам Волочковой, «обобрал её до нитки», живя за счёт артистки.