«Внуки Победы» в Севастополе почтили память погибших во время Великой Отечественной войны
Накануне Дня Победы в Севастополе состоялся Всероссийский слет «Внуки Победы» в рамках которого волонтеры со всех уголков России почтили память солдат Красной армии, погибших во время Великой Отечественной войны.
Юные участники слета посетили музейный комплекс и места, где защитники отечества отбивали атаки гитлеровцев. Многие из участников слета привезли с собой фотографии родственников, принимавших непосредственное участие в тех трагических событиях.
«День Победы — это особая дата и особый юбилей. Как бы ни говорили, что время лечит, но такое забывать ни в коем случае нельзя. Трудно даже представить: если бы планы, начертанные немецко-фашистским командованием, свершились, что было бы на нашей земле», — заявил в своем обращении к волонтерам советник губернатора Севастополя Александр Пушкарёв.
Уже мая участники слета сопровождали Парад Победы в Севастополе, осуществляя помощь ветеранам и организаторам торжественного мероприятия.
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