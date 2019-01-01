«Внуки Победы» в Севастополе почтили память погибших во время Великой Отечественной войны

Накануне Дня Победы в Севастополе состоялся Всероссийский слет «Внуки Победы» в рамках которого волонтеры со всех уголков России почтили память солдат Красной армии, погибших во время Великой Отечественной войны.

Юные участники слета посетили музейный комплекс и места, где защитники отечества отбивали атаки гитлеровцев. Многие из участников слета привезли с собой фотографии родственников, принимавших непосредственное участие в тех трагических событиях.

«День Победы — это особая дата и особый юбилей. Как бы ни говорили, что время лечит, но такое забывать ни в коем случае нельзя. Трудно даже представить: если бы планы, начертанные немецко-фашистским командованием, свершились, что было бы на нашей земле», — заявил в своем обращении к волонтерам советник губернатора Севастополя Александр Пушкарёв.

Уже мая участники слета сопровождали Парад Победы в Севастополе, осуществляя помощь ветеранам и организаторам торжественного мероприятия.

