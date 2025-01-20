Власти сообщили, как перевод денег незнакомцам может привести к ответственности
В России переводы денег по номеру телефона могут вовлечь граждан в финансирование террористической деятельности, сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на Главное управление региональной безопасности Московской области.
Там указали, что речь идет о переводах незнакомцу, например на рынке или в транспорте. Также необходимо проявлять осторожность с благотворительными сборами, так как «благие намерения могут обернуться серьезными проблемами».
Власти порекомендовали тщательно проверять получателей платежей и избегать сомнительных финансовых операций.
Ранее двух жителей Казани задержали по подозрению в финансировании террористов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru