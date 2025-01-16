Власти Петербурга подали иск к сыну Нагиева

Администрация Санкт-Петербурга подала иск к актеру Кириллу Нагиеву, сыну шоумена и актера Дмитрия Нагиева. Соответствующие данные размещены в картотеке судебных дел.

Истцами выступают Комитет имущественных отношений и ГКУ «Имущество СПб». Сведений о сути заявления не приводится. Иск был зарегистрирован в Сестрорецком районом суде, предварительное заседание по делу запланировано на 13 февраля.

Как сообщает «КП-Петербург» со ссылкой на объединенную пресс-службу городских судов, истцы считают, что Нагиев постоянно пропускает сроки оплаты за аренду имущества, предоставленного ему в пользование.

Ранее солист группы «Звери» Роман Билык подал заявление в Арбитражный суд Тверской области из-за отмены концерта коллектива, который должен был состояться в ноябре, напоминает RT.

