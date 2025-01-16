Власти Петербурга подали иск к сыну Нагиева
Администрация Санкт-Петербурга подала иск к актеру Кириллу Нагиеву, сыну шоумена и актера Дмитрия Нагиева. Соответствующие данные размещены в картотеке судебных дел.
Истцами выступают Комитет имущественных отношений и ГКУ «Имущество СПб». Сведений о сути заявления не приводится. Иск был зарегистрирован в Сестрорецком районом суде, предварительное заседание по делу запланировано на 13 февраля.
Как сообщает «КП-Петербург» со ссылкой на объединенную пресс-службу городских судов, истцы считают, что Нагиев постоянно пропускает сроки оплаты за аренду имущества, предоставленного ему в пользование.
Ранее солист группы «Звери» Роман Билык подал заявление в Арбитражный суд Тверской области из-за отмены концерта коллектива, который должен был состояться в ноябре, напоминает RT.
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