Власти Москвы разъяснили порядок проведения школьных линеек 1 сентября

Администрации школ российской столицы самостоятельно принимают решение о проведении 1 сентября торжественные линейки по случаю начала учебного года, учитывая соблюдение ограничений, связанных с профилактикой коронавируса. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

Там уточнили, что нынешних условиях, родители допускаются в учебное заведение исключительно в случае крайней необходимости, например, для встречи с преподавателем или директором. При этом посетитель обязан надеть маску.

В департаменте также пояснили, что школьное руководство имеет право разрешить родителям присутствовать на торжественной линейке, если она проводится вне стен учебного заведения, на улице.

